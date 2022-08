Guasto a macchina per sacchetti differenziata, ampliata apertura Ufficio Ambiente Lerici

Guasto alla macchina che distribuisce i sacchetti per la raccolta differenziata a Lerici, collocata nell’atrio del Comune. Così, informa Palazzo civico, sino alla riparazione della macchina l’Ufficio Ambiente del Comune rimarrà aperto, oltreché martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9.00 alle ore 12.00, anche il lunedì, con il medesimo orario.

All’Ufficio è possibile ritirare: sacchetti per la raccolta dell’organico; sacchetti per la raccolta della carta; mastello del vetro; mastello dell’organico.

