I Mitilanti portano la finale regionale di poetry slam a Spezia

Tornano la poesia a bordo dell’Albatros, e lo fa con un evento eccezionale. Già teatro, tra maggio e giugno, di una serie di eventi poetici di successo, il traghetto degli spezzini è stato infatti scelto come palcoscenico per la disputa della finale regionale ligure di poetry slam. Il poetry slam è uno spettacolo che mette in scena una gara tra poeti. I contendenti si sfidano declamando testi propri, sottoponendosi al giudizio del pubblico.

Un modo di riscoprire la natura orale e condivisa della poesia. Una serie di performance caratterizzate da un mix di scrittura poetica e capacità interpretativa, che le rende estremamente avvincenti.

Ogni anno sono oltre trecento gli eventi di questo tipo realizzati in tutta Italia, organizzati in un vero e proprio campionato nazionale, gestito dalla Lega italiana Poetry Slam.

E quest’anno, per la prima volta, Spezia e non Genova è stata scelta come sede della finale regionale ligure. Questo grazie al lavoro dei Mitilanti, il collettivo spezzino da anni attivo nell’organizzazione di performance e spettacoli di promozione della poesia, ultimo dei quali, poche settimane fa, Sail In, spettacolo galleggiante in mezzo al golfo.

Una finale che avrà un palcoscenico a dir poco unico, ovvero il ponte della motonave Albatros, attraccata al tradizionale pontile di passeggiata Morin, reinventato dalla collaborazione tra Mitilanti e Navigazione Golfo dei Poeti, come un suggestivo e affascinante teatro.

“Portare lo slam sull’Albatros – fanno sapere i Mitilanti dal loro quartier generale – era una scommessa. Ma il successo di pubblico del torneo Senti Che Muscoli SP! e l’assegnazione, per la prima volta, della finale regionale, ci dicono che è stata una scommessa vincente. E per questo dobbiamo ringraziare Navigazione Golfo dei Poeti che ha creduto nella possibilità di usare la poesia per reinventare letteralmente un piccolo pezzo di questa città”.

Sull’Albatros, questo sabato, 27 agosto, dalle ore 21, si esibiranno quindi i vincitori dei vari slam disputati in tutta la Liguria durante l’anno. In palio un posto alle prossime finali nazionali che avranno luogo a Settembre a Firenze.

A darsi battaglia, coi loro testi, alcuni dei migliori interpreti italiani: Chiara Araldi (da Mantova), Luca Cancian (Cesena), Paolo Gentiluomo (Milano), Fabrizio Nuovibri (Genova) e Gabriele Ratano (Milano).

A decretare il vincitore o la vincitrice, come sempre nel poetry slam, sarà il pubblico presente, parte integrante di questo tipo di spettacolo.

Chi si aggiudicherà la serata si porterà a casa anche un premio speciale: la locandina dell’evento, creata appositamente per l’occasione dall’artista romana “littlepoints…”

Oltre all’organizzazione e conduzione dell’evento i Mitilanti, renderanno disponibile a bordo anche un servizio bar a offerta libera, volto al sostegno della loro associazione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com