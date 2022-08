Il Parco fornisce piante di olivo, domande entro il 30 settembre

Il Parco nazionale delle Cinque Terre fornisce piante di olivo ai proprietari o ai conduttori di terreni ricadenti entro i confini dell’area protetta. “L’olivicoltura riveste un ruolo di fondamentale importanza per il mantenimento dell’assetto idrogeologico e per la valenza paesaggistica del territorio terrazzato delle Cinque Terre, che costituisce elemento fondamentale per la conservazione non solo delle peculiarità del Parco, ma anche e soprattutto dei valori del sito Unesco”, spiega l’atto dell’ente relativo al regolamento del bando per la fornitura delle piante. “L’ente parco – si ricorda – ha avviato una collaborazione con il CNR – Ibimet per la caratterizzazione genetica, la selezione e la propagazione di cultivar di olivo autoctone”, ritenendo altresì “necessario contribuire alla manutenzione e/o creazione di nuovi oliveti mettendo a disposizione di coloro che intendono coltivare i terrazzamenti piante di olivo delle cultivar varietali selezionate”.

La messa a dimora delle piante ricevute dal Parco dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla fornitura. In caso di mancato rispetto del termine stabilito sarà possibile chiedere una proroga dei termini “nei limiti valutati eccezionalmente dall’Ente Parco” o procedere alla restituzione di quanto assegnato a cura e spese degli assegnatari o, in caso di deterioramento, al risarcimento.

Dodici il quantitativo massimo di piante che potranno essere fornite a ogni richiedente. “L’Ente Parco – si legge -, acquisite le istanze di richiesta, si riserva di assegnare ai richiedenti un quantitativo di piante proporzionale alla disponibilità delle stesse nonché alla superficie di messa a dimora”.

Le domande dovranno essere presentate entro le 12.00 del 30 settembre prossimo tramite posta certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata pec@pec.parconazionale5terre.it, con oggetto: “fornitura piante di olivo”. QUI il modulo per fare domanda.

