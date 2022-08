Leivi: inagurata la mostra Artisti e Artigiani. Aperta fino a venerdì

Questa sera apre a Leivi, nei locali della sala polivalente di San Bartolomeo (appena dietro la Chiesa) la mostra “Artisti e artigiani a Leivi”, organizzata dal centro di cultura La Torre con l’intento di promuovere e portare alla luce le opere di arte e artigianato realizzate dai cittadini leivesi, frutto di una passione coltivata e sostenuta nel tempo. Lavori non diprofessionisti, ma non per questo di valore inferiore dal punto di vista della sensibilità artistica. Giunta alla dodicesima edizione, quest’anno ospita artisti già conosciuti e nomi nuovi: Vittoria Felugo e Francesco Felugo.

Vittoria Felugo espone insieme al padre produzioni di tipo pittorico: “la decorazione del legno vuole rievocare le tipiche case liguri, nei colori e nella conformazione. Plurimi i materiali utilizzati, dalla carta al legno alla tela.

Anna Sanguineti espone invece da diversi anni: realizza tessuti d’arredo in patchwork con diverse tecniche; ad esempio portabottiglie in feltro, tovaglietta con carta a macchina, centro tavola e sottopiatti natalizi con paper piercing ovvero patchwork con carta. Colpisce immediatamente la vista l’oggettistica in legno ricavata direttamente dalla pianta da Cesare Ferrando: tagliere in legno d’ulivo, nominativi per nascite, auguri, anelli, scritte di benvenuto stile souvenir, svuota tasche, carretti porta fiori, porta biglietti (uno appositamente realizzato per il nuovo bar delle Acli “ Chiosco”). Ferrando lavora nel proprio laboratorio a Villa Oneto. Da Leivi per Leivi, è il caso di dire.

