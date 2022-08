Lo Spezia ritrova le punte: Verde in gruppo e Antiste vicino al rientro

Daniele Verde pronto per Spezia-Sassuolo di sabato sera, Janis Antiste in ottica Spezia-Bologna del 4 settembre. Queste le ultime da Follo, dove gli aquilotti continuano la preparazione in vista del terzo turno della serie A 22/23. Riscaldamento, lavoro tecnico-tattico, esercitazioni finalizzate alla gestione del possesso palla e lavoro in palestra a chiudere nel menù odierno. Amian e Ferrer ancora alle prese con la fisioterapia, per loro ci vorranno ancora alcune settimane.

