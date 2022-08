“My name was Alika”, in Skaletta una serata per raccogliere fondi per la famiglia del nigeriano ucciso a Civitanova Marche

Sabato 27 agosto, a partire dalle 18.30 presso il circolo Arci La Skaletta Rock Club, in Via Crispi 168, si svolgerà una serata benefica per raccogliere fondi per la famiglia di Alika Ogorchukwu, vittima di razzismo e indifferenza. “Il 29 luglio, in pieno centro a Civitanova Marche, Alika Ogorchukwu è stato ucciso dalla violenza, dal razzismo e dall’indifferenza. Quest’ultima è la componente più disarmante ed è stata la molla che mi ha spinta a fare qualcosa per aiutare la famiglia. Da qui l’idea di questa serata. Un’idea che è diventata un progetto concreto grazie alla partecipazione, all’entusiasmo e alla collaborazione di persone che, come me, hanno ritenuto e ritengono che agire sia l’unico modo per contrastare l’indifferenza”, afferma Ilaria Ubaldi ideatrice della serata benefica per raccogliere fondi per la famiglia di Alika Ogorchukwu e organizzatrice insieme ad Alessia Cadeddu, Claudia Ceci, Serena Gattini, Sarah Santacà, Matteo Milite, Giulia Sica, con la preziosa collaborazione del Coordinamento Antirazzista italiano e il contributo essenziale, senza il quale la serata non sarebbe stata possibile, de La Skaletta Rock Club, circolo Arci che da 27 anni ospita concerti, dibattiti e mostre di artisti spezzini e non.

Una serata di musica che vedrà esibirsi:

• Drastic • Over

Duo acustico che alterna generi che vanno dal blues al folk, dal soul al jazz, riproponendo e riarrangiando i brani che hanno segnato la storia nazionale e internazionale e che ci raccontano di rapporti sociali e lotte di classe.

• ROjaBloReCK Trio

Cantautorato? Kathakali? Progressive? Italo-dance? In un viaggio tra il quotidiano e il surreale cantano di cose sulle quali nessuno scriverebbe mai una canzone, in formazione acustica inedita.

• Tèracomera

Band dalle sonorità rock che nasce a Sarzana nel 2017, propone il primo singolo “Veleno” nel 2018 a cui segue l’album “Controvento”. Nel 2022 esce il loro nuovo singolo “Dal futuro”.

• Natty Scotty

Classe 1994, originario dello stato di Edo, in Nigeria. Propone musica hip hop, i suoi testi trattano temi sociali ed etici, come il suo spaventoso viaggio che dalla Nigeria lo ha portato in Italia e la sua esperienza di vita in Africa, dove ha trascorso l’adolescenza.

• Selecta by Danilo Ottavio

Folgorato dal funk in giovane età. (Titubante) sostenitore del groove salvavita.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com