Sono 1.055 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria accertati nelle ultime 24 ore grazie a 9.736 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di domiciliazione delle persone testate: Imperia 144, Savona 183, Genova 567, La Spezia 161. Il bollettino odierno riporta anche quattro decessi avvenuti fra il 20 e il 22 agosto negli ospedali di Sanremo, Sestri Levante e Villa Scassi di Genova. Sale così a 5.518 il totale delle vittime liguri da inizio pandemia, di cui 635 nello Spezzino.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali si registra un lieve calo (-4) con 320 persone attualmente ricoverate, otto delle quali in terapia intensiva. Sale invece da 41 a 43 il numero dei letti occupati nello Spezzino, tutti in media intensità, mentre i casi attivi in provincia sono 1.585 su 11.474. Nelle ultime 24 ore infine sono guarite 1.118 persone per un numero complessivo di 538.630 da inizio emergenza.

L’articolo Oltre 1.500 casi attivi nello Spezzino, in Liguria lieve calo dei ricoverati proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com