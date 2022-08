Per la Liguria 15 parlamentari, ecco chi potrebbero essere: chi è sicuro, chi duella e chi invece non ha chance

Liguria. Inizia ufficialmente oggi la campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre. La composizione del Parlamento la decideranno gli elettori, ma quello che definiscono i sondaggi da settimane è uno scenario dai contorni molto netti, oggettivamente difficile da sovvertire. Così appare agevole immaginare con un buon livello di approssimazione, nonostante i meccanismi perversi del Rosatellum, quali saranno i deputati e senatori chiamati a rappresentare la Liguria nella prossima legislatura.

Com’è ormai noto, i seggi eletti direttamente in questa regione passano da 24 a 15 per effetto della riduzione dei parlamentari che decurterà entrambe le camere di circa un terzo. Per questo molti degli uscenti non riusciranno a riconfermarsi, complici anche le scelte di rinnovamento operate da alcuni partiti. Bisogna poi considerare che non tutti i candidati in Liguria sono liguri. Ma è vero anche il contrario: non tutti i liguri correranno in Liguria. È il fenomeno dei cosiddetti paracadutati, nomi piazzati dalle segreterie nazionali in territori diversi dalla loro residenza.

» leggi tutto su www.ivg.it