Politiche 2022, il movimento “Senza Ps si muore” ai candidati: “Sostenete la battaglia coi fatti, non usate il nostro slogan a fini di propaganda”

Albenga. “Il movimento senzaprontosoccorsosimuore, pur non riconoscendosi in nessun partito, accetta l’impegno serio, documentato e verificabile di eventuali partiti che si schierino apertamente per la sanità pubblica e sostengano, in particolare, la riapertura del pronto soccorso e il pieno utilizzo dell’ospedale di Albenga”. E’ quanto si legge in una nota ufficiale diramata questa mattina, a seguito della chiusura delle liste in vista delle elezioni politiche.

Il movimento invita “tutti i candidati a non appropriarsi a meri fini di propaganda elettorale dell’espressione ‘senzaprontosoccorsosimuore’ che non appartiene a nessuno se non ai cittadini”.

