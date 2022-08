Quattro assessori liguri candidati alle politiche, Toti prepara il rimpasto di giunta

Genova. Quattro assessori su sette in lista, due dei quali con la certezza quasi matematica di andare in parlamento. La giunta Toti rischia di uscire completamente stravolta dalle elezioni politiche del 25 settembre. E per il governatore, una volta terminata la campagna elettorale nazionale da leader di Italia al Centro, si prospettano altri giorni di lavoro per quella che potrebbe essere, più che un semplice rimpasto, una squadra da ricostruire quasi da zero.

Due componenti, salvo sorprese, saluteranno piazza De Ferrari per accomodarsi a Palazzo Madama. Uno è il vicepresidente Alessandro Piana, titolare delle deleghe ad Agricoltura, Caccia e Pesca, Marketing e promozione territoriale, candidato come capolista della Lega in Senato. Se il Carroccio sarà la terza forza politica dopo Fratelli d’Italia e Pd, come risulta da tutti i sondaggi finora pubblicati, il seggio per lui scatterà in automatico. L’altro, ancora più “blindato”, è l’assessore al Turismo e al Lavoro Gianni Berrino, schierato nel collegio uninominale di Ponente in quota Fratelli d’Italia. Nella parte occidentale della regione il centrodestra è sempre stato preponderante, per cui sulla carta non ci sono rischi per lui.

