Rissa in Largo Fiorillo e male parole in Pronto soccorso, refertati in tre

Mattinata agitata in Largo Fiorillo per una rissa che ha coinvolto due imprese del settore dei trenini turistici. Sono finiti in ospedale in tre, uno con il naso rotto, gli altri due con diverse contusioni e sui fatti sta indagando la Polizia di Stato che potrebbe avvalersi anche delle telecamere presenti in zona. I fatti risalgono a questa mattina, non erano ancora le 10, quando tra quattro persone appartenenti alle due imprese che lavorano con i turisti per trasportarli a bordo dei caratteristici trenini è cominciato un brutto litigio a poca distanza dal entrata del terminal crociere. Dalle parole sono arrivati gli spintoni e i pugni, in pochi istanti la lite è diventata una rissa e in pochi istanti sono arrivate le Volanti che hanno separato i contendenti e hanno fatto un primo bilancio di quanto accaduto.

Stando a quanto si apprende la lite sarebbe scoppiata per alcune concessioni che sono rilasciate dal Comune della Spezia e sono regolamentate da uno specifico regolamento comunale. La Polizia di Stato approfondirà l’origine della rissa che un bilancio di tre feriti lievi, tutti accompagnati in ospedale dai poliziotti. La tensione è rimasta alta anche arrivati in Pronto soccorso alla Spezia. Tra i litiganti sono continuati i tafferugli ma la presenza delle divise delle forze dell’ordine ha stroncato sul nascere ulteriori contatti.

