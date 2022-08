Sanremo, la vendita di Casa Serena bocciata dall’Anticorruzione

Sanremo. L’autorità nazionale anticorruzione stronca la valorizzazione di Casa Serena, pianificata e attuata dall’amministrazione Biancheri nel settembre 2021. È inconfutabile il richiamo dell’Anac inviato a Palazzo Bellevue lo scorso 10 agosto, scaturito dalla segnalazione del luglio 2021 di un dirigente comunale. Colui che evidentemente – stando gli atti – per primo deve aver ritenuto potenzialmente illegittima la procedura di gara imbastita dall’ex segretario generale Tommaso La Mendola, arrivando, si scopre oggi, ad inviare una segnalazione diretta all’anticorruzione nazionale.

Il tenore del parere reso dall’Anac, a firma del presidente Giuseppe Busia, lascia adito a pochi dubbi. L’appalto di Casa Serena non doveva essere aggiudicato passando per la formula del “rent to buy”. Un’interpretazione tranciante, quella della’Anticorruzione, idonea a fare scuola su scala nazionale, e che ora rischia di rimettere in discussione la privatizzazione della residenza protetta di Poggio. Privatizzazione completata l’anno passato in un mare di polemiche. A vincere l’appalto con la formula rent to buy (il privato paga un canone e poi riscatta la proprietà del bene alla fine del periodo di concessione), era stata la My Home Srl. Tra My Home e amministrazione Biancheri era anche scoppiata di recente una battaglia legale al Tar per l’annullamento dell’affidamento in questione. In primo grado l’ha spuntata la società con sede a Vercelli.

