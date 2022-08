Sanremo. Fiamme nella notte in lungomare Vittorio Emanuele, a Sanremo, dove per motivi ancora in fase di accertamento tutti i cassonetti della spazzatura sono stati distrutti da un incendio. Non è escluso che si tratti di un atto vandalico.

A spegnere il rogo, divampato intorno alle 2,30, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, che hanno lavorato per oltre un’ora per bonificare l’area.

