Un altro caso di Dengue importato, la paziente colpita sta bene. Disinfestazione scattata nella notte

Un caso importato di Dengue alla Spezia. Motivo per il quale è scattata una richiesta di disinfestazione, volta all’eliminazione di zanzare tigre e larve, da parte di Asl 5 dalla quale è partita l’ordinanza del Comune. Dalle 22 di ieri sera, sono partite le opere bonifica. A far scattare il protocollo, il trattamento in ospedale di una paziente che si è presentata con qualche linea di febbre e rush cutaneo. Stando a quanto si apprende le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.

Nel mese di giugno si era presentato un altro caso, dove le operazioni si erano concentrare nel quartiere del Favaro. Anche in questo caso si è trattato di “un intervento preventivo larvicida e adulticida di prevenzione del proliferarsi della zanzare del genere Aedes”. Le zanzare tigre sono infatti vettori del virus che non si trasmette direttamente tra esseri umani e normalmente, come riporta l’Istituto Superiore di Sanità “ dà luogo a febbre nell’arco di 5-6 giorni dalla puntura di zanzara, con temperature anche molto elevate. La febbre è accompagnata da mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle che possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dall’insorgenza della febbre. I sintomi tipici sono spesso assenti nei bambini”.

