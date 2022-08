Vaiolo delle scimmie, morto il primo italiano. Anche in Liguria crescono i casi confermati

Genova. Cresce l’apprensione per la diffusione del vaiolo delle scimmie dopo la morte del primo italiano: si tratta di Germano Mancini, 50enne comandante dei carabinieri di Scorzè in provincia di Venezia, che si trovava in vacanza a Cuba. In Italia sono saliti a 714 i casi accertati secondo il ministero della Salute. Intanto l’infettivologo genovese Matteo Bassetti rilancia: subito vaccino per gli omosessuali maschi tra 18 e 45 anni.

In Liguria per ora sono 16 le persone infette, una in più rispetto all’ultima rilevazione. La situazione più grave si registra in Lombardia con 308 casi confermati, seguita dal Lazio con 128 e dal Veneto a quota 48.

