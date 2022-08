Vallecrosia. Sabato 27 agosto presso il piazzale dei festeggiamenti della parrocchia di San Rocco in Vallecrosia si terrà una cena di beneficenza a favore dell’ organizzazione di volontariato “Oasi Angeli di Pace” per promuovere i nuovi progetti. Al comitato dei festeggiamenti di San Rocco, resosi disponibile ad organizzare l ‘evento, verrà affiancato un gruppo di volontari.

Partecipando alla cena si potranno fornire degli aiuti per contribuire ai progetti futuri in Italia e in Colombia.

