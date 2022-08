Savona. Il VBC Savona prosegue con le conferma. Questa volta è stata resa ufficiale la permanenza di Daniele Travi.

Per la banda classe 1996 si tratta della terza stagione in biancorosso, dopo aver ottenuto fin qui una Coppa Liguria di Serie D e una salvezza in Serie C.

