A Diano Marina Fulvio Damele e Luca Amoretti per “Un mare di pagine”

Diano Marina. Il calcio come fonte di cultura e divertimento letterario, questo lo spunto del nuovo appuntamento – sesto dell’edizione 2022 – della rassegna “Un mare di pagine” in programma a Diano Marina giovedì 25 agosto alle 21 in piazza Martiri della Libertà, davanti al palazzo comunale.

La manifestazione promossa dall’assessorato alla cultura con l’amichevole collaborazione di Loredana Este, ideatrice dell’iniziativa, e la direzione artistica di Marco Vallarino proporrà l’incontro con gli autori Fulvio Damele e Luca Amoretti. I due hanno scritto per la casa editrice Lab DFG il libro “Coccodrilli, reti e cucchiai – La doppia vita delle parole del calcio”. Il volume, che reca la prefazione di Bruno Pizzul, è un simpatico dizionario dei termini resi popolari dalle cronache letterarie e radiofoniche dello sport più amato al mondo.

