Andora, Demichelis: “Acqua sapida dai rubinetti, Rivieracqua conceda una riduzione in bolletta”

Andora. Riduzione della bolletta dell’acqua erogata nel periodo dal luglio 2022 fino al termine dell’emergenza siccità. Lo ha chiesto il sindaco di Andora, Mauro Demichelis con una lettera inviata a Rivieracqua in cui evidenzia anche che i cittadini lamentano la mancanza di risposte alle richieste di informazioni inviate agli uffici della società che gestisce il servizio idrico integrato.

Scrive Demichelis : “Il perdurare della siccità sta prolungando oltremodo il disagio dei cittadini, residenti, proprietari di seconde case e attività economiche, che ricevono acqua sapida, erogata dal pubblico acquedotto di cui siete gli ente gestore, e di cui, con ordinanza numero 18 del 25 luglio 2022, ho imposto la limitazione d’uso ai soli fini igienico sanitari e di igiene della persona. Quotidianamente riceviamo comprensibili rimostranze in merito ai potenziali danni patiti da elettrodomestici di cui è obbligatorio l’uso giornaliero e proteste per la mancata risposta da parte degli uffici di Rivieracqua ai quesiti posti dai cittadini in merito alla potabilità dell’acqua erogata, alla tipologia di acqua fornita nelle botti di acqua dolce distribuite sul territorio e sugli interventi messi in atto per favorire un ritorno alla normalità. In questo clima di mancanza di dialogo, i cittadini attribuiscono l’attuale situazione anche a una ipotetica scarsità di manutenzione della rete dell’acquedotto andorese che, al contrario, è stata oggetto di investimenti e potenziamenti da parte di questa Amministrazione come mai era accaduto negli ultimi trent’anni, oltre al fatto che sono state già posate tubazioni in grado, in futuro, di intercettare ulteriori forniture d’acqua dai vicini territori più ricchi di risorse idriche sia dal nuovo collettamento del Roja “.

» leggi tutto su www.ivg.it