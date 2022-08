Asd Imperia, i convocati per la sfida contro i giallorossi tabiesi

Imperia. Dopo il pareggio per 3 a 3 nella prima giornata, l’Imperia tornerà in campo questo pomeriggio ore 18 al Marzocchini di Taggia per la seconda giornata di coppa.

Il mister Alessandro Lupo convoca gli stessi 22 già chiamati in causa per l’Albenga, di seguito la lista completa per la sfida contro i giallorossi tabiesi: Ardissone, Bova, Campelli, Cassini, Cella, Cernaz, Fatnassi, Giglio, Guida, Jebbar, Lanteri, Minasso, Morchio, Ordisci, Panaino, Paraschiva, Plando, Polisena, Puddu, Ravoncoli, Sancinito, Taddei.

