Calcio, Pietra. L’impatto di Tommaso Odasso: “Abbiamo ottime potenzialità, ma sta a noi creare un gruppo forte”

Pietra Ligure. Un inizio che promette bene, con Pisano globalmente soddisfatto e con una serenità che, come lui stesso confessa, gli mancava da diverso tempo. Sembra esserci un’atmosfera diversa al Pietra, più positiva e fondata su basi più solide. Certo è ancora troppo presto per dirlo, ma per ripartire dalla delusione della scorsa annata i presupposti non si può negare che ci siano.

Soprattutto guardando il calciomercato biancoceleste, che ha visto l’ingresso in rosa di giocatori funzionali per poter giocare assieme ai tanti che hanno deciso di rimanere. Quest’ultimo è un fatto evidente di come il clima sia tutt’altro che burrascoso, anzi.

