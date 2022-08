Chiavari: sfilata “Flowers on the Sea” venerdì 26 agosto a Calata Ovest

Da Marina di Chiavari – Calata Ovest

Marina di Chiavari – Calata Ovest per una sera si trasforma in una passerella e si prepara ad ospitare, venerdì 26 agosto, alle 21, un originale defilé in riva al mare. Dodici modelle, vestite di petali, foglie e corolle, sfileranno in banchina, per un progetto che si chiama “Sfilata Madre Natura” e nasce dalla passione e dalla creatività di un gruppo di amici. Professionisti in settori diversi, Enrico , Tiziana , Rudy, Evelina e Camilla, condividono l’amore per la bellezza e la femminilità e unendo competenze e talenti, hanno realizzato una serie di splendidi abiti e accessori, con l’ausilio di fiori, foglie ed altri elementi naturali. Una collezione di capi affascinanti quanto originali, dietro ai quali ci sono ore di lavoro e dedizione, con l’obiettivo di creare un evento di grande effetto ma al tempo stesso portatore di un messaggio importante ovvero che la bellezza della donna non ha età e soprattutto non è legata ai cliché imposti da riviste patinate e social tiranni, con canoni estetici generalmente irraggiungibili.

