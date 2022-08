Coppa Italia di Eccellenza: ecco tutti i risultati della seconda giornata

Finale Ligure. Dopo il super weekend di coppa, un fine settimana che ha visto impegnate sia le formazioni di Eccellenza che quelle di Promozione, questa sera le prime sono tornate ad affrontarsi in occasione della seconda giornata della competizione. I riflettori erano puntati sulla sfida del “Felice Borel” di Finale, un match utile per testare le ambizioni della nuova rosa giallorossa a disposizione di mister Ferraro. Alla fine è stato 3-0 per i padroni di casa, un’ottima prova impreziosita dal gol di Risso e dal rigore trasformato da Metalla, questo oltre allo sfortunato autogol di Cicirello. In occasione di questo turno sono invece rimaste a risposo le altre savonesi (Albenga e Cairese), pronte a tornare in occasione della terza giornata rispettivamente contro Taggia (nel pomeriggio sconfitto dall’Imperia) e Finale.

