Genova. Una Sestrese da stropicciarsi gli occhi, subisce per quindici minuti il gioco della Genova Calcio, che si porta in vantaggio con Morando, ma poi reagisce, pareggiando con Tomè e passando in vantaggio con Tecchiati,

Nei restanti settanta minuti di gioco la formazione di Cristiano Rossetti, gioca una ottima gara, andando ancora a segno con Padovan e Sighieri (su calcio di rigore).

» leggi tutto su www.genova24.it