Falle nello scafo, tre persone a bordo di una barca a vela salvate dalla guardia costiera: il video

Genova. La capitaneria di porto di Genova ha messo in salvo tre persone che si trovavano a bordo di un’imbarcazione di 15 metri, la “Nora”, in difficoltà a 60 miglia al largo, tra la Corsica e la Liguria, a causa di una grossa falla nello scafo.

La barca quando era ancora in acque marittime di competenza francese ha lanciato il may day e la richiesta di aiuto è stata intercettata dalla stazione radio costiera Genova Radio e rilanciata alla Capitaneria di porto di Genova che, su delega del Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera di Roma, in accordo con le autorità francesi ha assunto il coordinamento delle operazioni.

