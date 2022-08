Fino al cuore della Rivolta, il 27 agosto un evento extra con Giuseppe Cederna

Si è appena conclusa un’edizione di “Fino al cuore della rivolta” come mai se ne erano viste. In otto giorni di festival, dieci dibattiti su tematiche legate alla memoria storica e alle questioni politiche dirimenti del nostro tempo, concerti e spettacoli che hanno sempre riempito ogni singolo posto disponibile, dopospettacoli che hanno accompagnato il pubblico fino a notte fonda. Tanti artisti che sono tornati, altri che sono venuti per la prima volta. Una partecipazione sempre altissima a ogni evento ha riscontrato come sempre un grande apprezzamento. Un museo vissuto come una piazza, un luogo di ritrovo, con una vivacità che è rara da trovarsi nelle strutture museali tradizionali.

Un’edizione dei record, dopo due anni difficili di pandemia e di necessarie limitazioni, resa possibile dalle decine di volontari e volontarie dell’associazione Archivi della Resistenza, che hanno dato un contributo enorme alla realizzazione del festival: cucinando, sistemando, pulendo, stando ai bar, aiutando nella logistica. Dai responsabili del service, alla regia video e ai volontari della viabilità; dai protagonisti dei dibattiti agli artisti che hanno dato la loro disponibilità a venire al Museo, sposando il progetto e l’idea di “Fino al cuore della rivolta”, che da anni ormai ha conquistato il primato di più importante festival dedicato alla Resistenza in Italia.

Ma non è ancora finita. C’è ancora una sorpresa per questo ultimo scorcio di estate: una data “extra” del festival, sabato 27 agosto, perché questa edizione è stata così bella che gli organizzatori non riusciamo proprio a separarcene!

Al Museo Audiovisivo della Resistenza, ci sarà una serata speciale con uno dei più importanti attori italiani, Giuseppe Cederna che, insieme a Jonathan Lazzini, leggeranno il romanzo d’esordio del venticinquenne sarzanese Bernardo Zannoni “I mie stupidi intenti” (Sellerio 2021); la vita di una faina Archy, raccontata di suo pugno, che sta avendo uno straordinario successo di critica e pubblico (è uno dei cinque libri finalisti alla 60° edizione del Premio Campiello).

Ci sarà come di consueto una cena sociale a prenotazione (al 3290099418) e alle 21.30 il concerto “Dalla Sicilia ai Balcani” di Nai et les hommes du monde, con Natalia Caprili voce e fisarmonica, Lorenzo D’Angelo basso, Gianluca Donati chitarra.

Appuntamento dunque al Museo audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo per questa magica data Extra, per concludere l’estate in compagnia.

