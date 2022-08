Frontale sul raccordo a Santo Stefano, due persone in ospedale

Frontale sul raccordo autostradale A12. Il bilancio è di due feriti. L’episodio risale a oggi pomeriggio quando per dinamiche in fase di accertamento, da parte della Polizia stradale, un furgone e un’auto sono entrati in collisione. Stando a quanto si apprende l’uomo che conduceva il cassonato, in direzione Santo Stefano, ha cercato di evitare un altro mezzo, che gli avrebbe tagliato la strada. Le ruote del furgone si sono bloccate ed è finito nella corsia opposta dove sopraggiungeva l’auto a bordo della quale viaggiava una donna, di 62 anni, in direzione La Spezia. L’impatto è avvenuto in prossimità della rampa, alla fine del raccordo ed è stato tremendo: gli airbag sono esplosi e si sono infranti anche i cristalli anteriori dell’auto dalla quale ha cominciato a sprigionarsi del fumo.

Da lì a poco sono arrivati i soccorritori della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, quelli della Croce verde di Arcola e il 118. La donna ha accusato un trauma allo sterno ed è stata trasportata in codice giallo al Sant’Andrea della Spezia, dopo l’attento monitoraggio del personale medico di Delta 2. L’uomo che conduceva il furgone è stato accompagnato sempre in codice giallo al San Bartolomeo di Sarzana. Sul posto erano presenti anche i Vigili del fuoco che hanno proceduto a mettere in sicurezza i mezzi.

