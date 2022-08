Il maestro Bacchetti a Monterosso con un repertorio che spazia da Bach a Battisti

Il maestro Andrea Bacchetti in concerto a Monterosso, al Molo dei pescatori, lunedì 29 agosto alle 21. Il musicista, noto al pubblico anche per la partecipazione alla trasmissione Tiki Taka, appena rientrato da San Paolo in Brasile e in procinto di partire per Johannesburg, proporrà una serata di grande musica attraverso i secoli, da Bach a Scarlatti, da Schubert a Liszt, da Mozart a Villa-Lobos, e non mancherà Lucio Battisti. L’ingresso alla serata è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

