Inversione a U in autostrada per un tir e un’auto sul nodo di Genova, patenti ritirate

Genova. Nel tardo pomeriggio di ieri, un tir e un’automobile hanno effettuato una inversione a “U” prima di una galleria sullo snodo autostradale di Genova. A quel punto è scattata la procedura di emergenza della polizia, con Aspi che ha avvisato i viaggiatori in transito del pericolo incombente tramite i pannelli a messaggio, mentre le pattuglie della sottosezione Polizia Stradale di Sampierdarena e di Ovada si sono date da fare per rallentare i veicoli e per giungere quanto prima sul luogo del pericolo.

Il sistema è stato efficace tant’è che le manovre scellerate non hanno causato incidenti, con ambedue i conducenti bloccati poco dopo dalle pattuglie della polstrada.

