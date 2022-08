Leggero affaticamento per Maldini, Antiste può tornare a lavorare col gruppo

È proseguita questa mattina a Follo la marcia di avvicinamento di Luca Gotti e dei suoi ragazzi al prossimo impegno di campionato che sabato sera al Picco vedrà lo Spezia opposto al Sassuolo. Sul terreno del Comunale il gruppo ha svolto riscaldamento tecnico seguito da esercitazioni tattiche, possesso e partitelle a tema prima di quella finale a campo ridotto. Solo terapie per Maldini, alle prese con un leggero affaticamento muscolare, mentre sono arrivate notizie confortanti per Antiste che dopo l’ultimo consulto ortopedico avuto in giornata, ha avuto il via libera per tornare a lavorare con i compagni. Domani la squadra svolgerà una seduta pomeridiana.

