Lettere/ “La foresta Italia e gli uccelli che la popolano” 

Marcel Roland (1879-1955), squisito letterato e naturalista francese, nato nel sud della Francia, ha pubblicato nel 1947 “Canti di uccelli e musiche di insetti” (tradotto in Italia da Remo Costanzi nel 1951).

Di fronte ai misteri della natura si chiede quale sia il vero posto dell’uomo. Nella prima parte di tale libro, il Roland guida i lettori nel mondo cinguettante degli uccelli che ci allietano con i loro concerti, ci divertono con i loro movimenti, ci offrono le lezioni della loro industriosità, sono per noi compagni e maestri a un tempo. Marcel Roland s’accosta, a uno a uno, a molti uccelli fra i più cari all’uomo per il canto melodioso, per le abitudini di vita che li rendono suoi compagni, per gli enigmi che la loro esistenza offre all’osservazione… e inquadra questi suoi bozzetti nel vasto sfondo della foresta.

