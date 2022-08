Migranti, Riolfo (Lega) «Caso Bordighera conferma emergenza oltre i limiti»

Bordighera. «L’immigrazione clandestina continua senza sosta al confine tra Italia e Francia. I limiti sono stati ampiamente superati, lo dimostrano i 19 migranti in precarie condizioni di salute individuati a bordo di un furgone parcheggiato a Bordighera. Gli sbarchi sono quadruplicati e la situazione è ormai fuori controllo. L’immigrazione clandestina che rimpingua le tasche della malavita va fermata. Con la Lega dal 25 settembre stop agli sbarchi come quando Matteo Salvini era ministro dell’interno». Lo dice in una nota stampa Mabel Riolfo, consigliere regionale del Gruppo Lega.

» leggi tutto su www.riviera24.it