Natale: “Ecco i bagni per il personale ASL5. Una vergogna per una città civile”

“Nel 2021 gli stanziamenti per gli OSS non rientravano tra i costi del personale, perché questi erano conteggiati come un servizio esternalizzato. Nel 2022 invece vengono considerati in gran parte all’interno dei costi di personale. E’ così che la giunta Toti ha creato il fantomatico aumento dei finanziamenti per il personale della sanità spezzina”. Lo denuncia Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico, che torna ad analizzare i programmi del governo di Genova per l’azienda sanitaria spezzina, quella che ha nettamente la quota di personale più carente per abitante delle tre Asl liguri.

“La differenza di 4 milioni di euro circa che si individua tra i 136 milioni per l’anno in scorso, rispetto ai quasi 132 milioni per il 2021, sono solo il computo all’interno della voce riguardante i costi del personale di ciò che era prima non lo era. Per paragonare i due stanziamenti è necessario omogenizzare i due dati di riferimento. La giunta regionale può provare a mischiare le carte, ma la verità viene sempre a galla”.

