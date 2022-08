New Racing for Genova affronta il 45° Rally 1000 Miglia

Genova. Sono tre gli equipaggi della scuderia New Racing for Genova che venerdì e sabato prossimi parteciperanno al 45° Rally 1000 Miglia, penultimo round del Campionato Italiano Assoluto Rally e ultimo atto della Coppa Rally di 2^ Zona.

Riflettori puntati, nella gara bresciana, su Matteo Ceriali che, con la sua Renault Clio Rally5, è chiamato ad una prestazione importante in seno al “tricolore” Junior, a cui quest’anno ha preso parte, al fine di riscattare le recenti non brillanti prestazioni. Il torinese, per l’occasione, avrà al suo fianco la giovane ma esperta chiavarese Marta De Paoli, al debutto nel Campionato Italiano Assoluto Rally.

