Rifiuti, fioccano le maximulte ad Albisola: 300 euro per chi non segue le regole. Già una decina le sanzioni

Albisola Superiore. Un’operazione severa quella messa in atto ad Albisola Superiore per individuare e sanzionare i “furbetti” dei rifiuti. “Sono stati decisi in Giunta servizi appositi, svolti anche dagli agenti in borghese, per controllare l’esatto conferimento dei rifiuti, in particolare l’organico nelle apposite mastelle, obbligo in vigore ormai da un anno” spiega il vicesindaco e assessore albisolese alla sicurezza Roberto Gambetta.

In questi giorni è già fioccata una decina di maximulte da 300 euro a residenti e a turisti che non hanno rispettato le norme in vigore per il conferimento corretto dei rifiuti.

