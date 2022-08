Rissa in Piazza Garibaldi a Lerici: cinque denunciati e tre feriti

Schiaffi, pugni e calci nella centralissima Piazza Garibaldi a Lerici, una vicenda che si è conclusa con cinque giovani denunciati dai Carabinieri. I motivi degli scontri per alcuni aspetti sono ancora da chiarire ma la situazione ha comportato anche il ricovero di altri due ragazzi in ospedale e la loro prognosi è risultata grave. Hanno riportato lesioni guaribili in 60 e 30 giorni.

La notte della rissa i militari erano impegnati in un controllo sul territorio e hanno ricevuto dalla centrale operativa di Sarzana la richiesta di intervento. Quando sono arrivati sul posto hanno trovato tre ragazzi a terra, feriti. Come detto due di loro hanno riportato lesioni abbastanza gravi.

“I Carabinieri, oltre a identificare i soggetti rimasti a terra feriti, hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all’identità di tutti i coinvolti, raccogliendo le testimonianze e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona – si legge in una nota dell’Arma -. A conclusione degli accertamenti, sono stati quindi identificati complessivamente quattro giovani italiani residenti in provincia della Spezia ed uno straniero, tutti tra i 20 ed 30 anni di età. Per loro è scattata una denuncia in stato di libertà per rissa e lesioni personali”.

