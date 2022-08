San Colombano: “Expo ignora il prosciugamento del Lavagna”

Da Umberto Righi, presidente Fi.Ma Chiavari

Saranno giorni di “passerelle politiche” all’Expo Fontanabuona, immancabile sarà la presenza dei politici di spicco, locali e regionali, destra, centro e sinistra, tutti faranno visita agli stand espositivi dei prodotti tipici locali, artigianali, commerciali e agricoltura floreale, convegni e quanto di interesse per la collettività. Siamo in clima elettorale, si deve votare il Governo italiano, tutti i partiti sono in fibrillazione e a caccia di voti. Per cui farsi vedere in pubblico è determinante, come ascoltare i problemi del territorio e immancabilmente pubblicizzare il programma elettorale.

