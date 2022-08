Sanremo, tentato furto in noto studio legale: indagini in corso

Sanremo. Indagini in corso da parte dei carabinieri su quello che sembra essere un probabile tentativo di furto all’interno di un noto studio legale a cui fanno capo diversi avvocati, in via Feraldi, a Sanremo.

Una volta entrati, però, i ladri non hanno prelevato nulla: non si sa se perché disturbati o per altri motivi.

I malviventi sono entrati nello studio dopo aver sfondato, con un calcio o una spallata, la porta di ingresso in legno del locale. Poi hanno forzato un’altra porta, chiusa a chiave, dove ha sede l’ufficio di uno dei legali. A quel punto se ne sono andati, senza neppure entrare negli uffici degli altri avvocati e senza portare via nulla.

