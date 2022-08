Spiaggia di Sturla, il cantiere tra i bagnanti per sotterrare i cavi internet ‘ad inciampo’

Genova. Diversi metri di reti, due grosse ruspe e una decina di operai sono presenti da lunedì sulla spiaggia di Sturla per sotterrare i mega cavi internet sottomarini che, posati ad aprile, erano riemersi in superficie creando non pochi disagi ai bagnanti della affollata spiaggia cittadina.

L’intervento arriva dopo il reportage-denuncia di Genova24, pubblicato lo scorso 4 agosto: dopo aver raccolto diverse segnalazioni da parte dei nostri lettori, infatti, ci eravamo recato sul posto documentano l’incredibile situazione creatasi con questi due grossi ‘tubi neri’ che di fatto erano ‘ad inciampo’, emersi dal fondale tra i piedi dei bagnanti. Insieme alle immagini avevamo raccolto anche testimonianze di disagi, di pericolo e forse anche di alcuni non meglio precisati ferimenti.

