Superbonus e l’incognita elezioni: le proposte dei partiti tra estensioni e nuovi limiti

Genova. La fulminea caduta dell’esecutivo guidato da Mario Draghi dello scorso luglio ha lasciato in sospeso diverse ‘pratiche’ che negli ultimi mesi avevano arroventato il dibattito pubblico, generando attesa per dei provvedimenti definitivi. O per lo meno più chiari. Tra queste anche la gestione del ‘Superbonus 110 per cento‘ e tutto il complesso pacchetto di agevolazioni e incentivi legati all’edilizia avviato dall’amministrazione Conte ma successivamente messo in discussione proprio dall’ultimo governo.

Un tema, quello dei bonus, che ha creato contrapposizioni anche durissime tra i partiti che allora sostenevano l’esecutivo e che oggi si trovano in competizione elettorale. E allora potrebbe essere utile cercare di capire quali sono le prospettive elaborate dai partiti (se ci sono) su un tema che per la Liguria riguarda quasi duemila cantieri, per un valore di oltre 300 milioni di euro, e che a livello nazionale ha cubato quasi 40 miliardi di detrazioni future che saranno coperte dalle casse statali. Non proprio briciole quindi.

