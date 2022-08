Viveva in una lussuosa villa a Goiana, nello stato brasiliano di Pernambuco, l’elemento di spicco della ‘ndrangheta arrestato dalla Polizia Federale perché considerato il coordinatore di un traffico di stupefacenti con l’Italia – in particolare cocaina – attraverso i porti dello stato di Espirito Santo. Come riporta il portale G1 – del quotidiano O Globo – l’operazione è stata denominata “La Spezia” perché sarebbe partita su segnalazione della Polizia italiana in seguito al sequestro di un carico di 338 chili di cocaina risalente a fine 2019 (operazione Samba, nella foto) quando nel porto della nostra città fu intercettato l’ingente quantitativo di droga nascosto in un contenitore con lastre di granito. Nell’occasione furono arrestate quattro persone: un italiano, due albanesi e un brasiliano. Nel blitz odierno oltre all’uomo di origini italiane è finita in manette anche un’altra persona mentre all’interno della villa sono state sequestrati auto, computer, cellulari e appunti che potrebbero fornire altri elementi utili agli investigatori.

L’articolo Traffico di cocaina: italiano arrestato in Brasile dopo indagini partite dalla Spezia proviene da Citta della Spezia.

