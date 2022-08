Turismo: a Genova aumentano le notti dormite anche rispetto agli anni pre-Covid

Genova. Genova è tornata a essere città turistica con numeri che si avvicinano e in alcuni casi superano i dati del 2019, anno in cui non si era ancora manifestato il Covid. Lo testimoniano i dati dell’Osservatorio turistico regionale aggiornati a giugno 2022 e se il buongiorno si vede dal mattino, basta aver girato la città anche in queste ultime settimane per vedere che sono tornati anche gli stranieri.

Nei primi sei mesi del 2019 erano state 860.879 le notti dormite in città (presenze), cresciute a 921.175 in questo 2022. Gli arrivi (ossia le persone registrate) erano stati 418.121 nel 2019, mentre nel 2022 sono stati 411.370. Un dato positivo che può essere letto come segno che qualcuno sceglie di dormire qualche notte in più rispetto agli anni precedenti (oppure che è aumentato semplicemente il numero di strutture comprese nel conteggio).

