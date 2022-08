Viabilità, in arrivo nuovi posti moto in viale IV Novembre. I bus turistici fermeranno in via XII Ottobre

Genova. Lo stallo di sosta dedicato ai bus turistici presente oggi in viale IV Novembre presto sarà sostituito da una nuova serie di posteggi dedicati alle due ruote che avranno in questo modo a disposizione dodici posti in più.

A deciderlo il Comune di Genova, che ha dato seguito alla decisione della giunta del Municipio I, che lo scorso ottobre aveva evidenziato la necessita di abrogare il posteggio bus Turistici in viale IV Novembre, per riconvertirlo in stalli di sosta riservata a motocicli e ciclomotori.

