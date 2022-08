2,4 milioni di euro per corsi di formazione per l’inserimento lavorativo di 300 disabili in Liguria

Genova. La giunta regionale su proposta dell’assessorato alle Politiche Sociali ha deliberato lo stanziamento di 2,4 milioni di euro di risorse sui capitoli del Piano regionale del FSE+2021-2027 per azioni finalizzate all’inserimento lavorativo di giovani disabili nel mercato del lavoro attraverso la formazione professionale.

Con l’obiettivo di anticipare rispetto al passato la partenza dei corsi, Alfa, Agenzia regionale per il lavoro la formazione e l’accreditamento, ha richiesto alle Asl, in accordo con Regione Liguria, di inviare i fabbisogni rilevati sui rispettivi territori entro il 15 luglio. Sulla base delle segnalazioni ricevute è stato così possibile stimare il fabbisogno per la prima annualità. Le persone che avranno accesso ai nuovi corsi saranno 298 in tutta la regione.

» leggi tutto su www.riviera24.it