Albenga, Roberto Tomatis (FdI): “Dal Comune massima attenzione alle manifestazioni, ma il resto del territorio ignorato e in agonia”

Albenga. “Massima attenzione dedicata alle manifestazioni, ma la parte restante del territorio piange, è ignorato ed è in agonia”. Lo dice in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Albenga Roberto Tomatis.

“Purtroppo accade ancora oggi che a pochissima distanza dal centro storico, cuore pulsante degli eventi, continuano a spuntare discariche a cielo aperto e abbandoni selvaggi. L’ultimo caso riguarda un deposito di rifiuti comparso nei pressi dell’ingresso del cimitero frazionale. Sono stati abbandonati rifiuti ingombranti e altro materiale. Li giace da almeno due settimane senza che nessuno abbia provveduto a ripulire e bonificare la zona. Ovviamente condanniamo con forza chi o coloro che hanno agito creando una situazione indecorosa in barba alle più elementari regole di buon senso. Purtroppo dobbiamo rilevare ancora una volta che l’amministrazione non ha per niente il polso della situazione e il controllo del territorio è praticamente nullo”.

