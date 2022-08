Ameglia ancora senza gas, prime prove di ripristino andate a vuoto

“Le prove di ripristino del servizio di distribuzione del gas per le prime 300 utenze effettuate da Italigas a partire da ieri sera purtroppo ha dato esito negativo a causa del movimento di sacche d’acqua ancora presenti all’interno della condotta che non consentono la stabilizzazione della pressione in rete”. Lo rende noto il Comune di Ameglia, che da giorni segue l’evolversi del guasto alla condotta che tiene centinaia di famiglia senza gas. Una rottura all’acquedotto ha infatti allagato le tubazioni del metano.

“In questo momento le operazioni di svuotamento sono in corso e termineranno a breve, dopodiché Italgas proverà nuovamente a riattivare la rete per le prime 300 utenze. Nel contempo sono in corso le operazioni di svuotamento anche nella restante porzione di rete danneggiata che proseguiranno per tutta la giornata”. Alle 12 si terrà una nuova riunione di aggiornamento con Regione ed Italgas.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com