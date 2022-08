Chiavari: colmata, ok ai 350 posti auto legati al depuratore

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“A Chiavari il processo di transizione ecologica passa anche per gli oltre 350 nuovi posti auto d’interscambio interrati in Colmata, approvati e finanziati, ottenuti dalla costruzione del depuratore.

Collegati con la rete ciclabile cittadina, con la linea di trasporto gratuita 902 e con la stazione ferroviaria – dichiara Federico Messuti, sindaco di Chiavari – I parcheggi esistenti verranno interrati, per un totale di 820 posti, l’area diventerà verde con spazi per la cittadinanza e collegata alla passeggiata mare che si svilupperà tra il porto e la zona del Lido. Per una città sempre più a misura d’uomo, con un centro storico più vivibile e pedonalizzato, e con una maggiore attenzione all’ambiente e alla mobilità sostenibile”.

