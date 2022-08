Chiavari: con Truffes et bijoux Napo strega la platea

“Napo Trouffes et bijoux”. Questo il nome dello spettacolo omaggio ai grandi della vecchia scuola francese e ai meno inflazionati artisti della scuola genovese che Chiavari Musica Festival 2022 offre a cittadini e turisti questa sera, sul Lungo Porto Carniglia. Protagonista assoluto lui, Alberto Napolitano, in arte Napo, affiancato per l’occasione da Alice Nappi al violino, Andrea Vulpani al pianoforte, Lorenzo Capello alla batteria e Massimo Galelli al contrabbasso. Lo spettacolo è promosso da Comune di Chiavari, Regione Liguria e Filarmonica di Chiavari.

Alberto Napolitano, tigullino di nascita (Lavagna, 1972) è interprete, cantautore e musicista. La vera carriera musicale inizia proprio nel 2000 col debutto del gruppo “Buonenuove”, una delle primissime “tribute band” a Fabrizio De André. Con questa formazione inizia a solcare palchi più importanti nelle piazze e nei teatri di tutta Italia, alle “Buonenuove” seguirono quindi gli “Endegu du Matin”, altro gruppo tributo al cantautore genovese, coi quali ebbe l’opportunità di essere inserito negli eventi clou della notte bianca milanese del 2004 insieme a Loredana Berté, e nel 2005 al Teatro Cavallera di Carloforte insieme ad Andrea Parodi in rappresentanza della regione Liguria.

» leggi tutto su www.levantenews.it