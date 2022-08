Coronavirus, anche in Liguria tornano a crescere i contagi. Gimbe: “Autunno a rischio”

Genova. Dopo cinque settimane di calo tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Italia, tendenza che riguarda anche la Liguria, sebbene in misura minore rispetto alla situazione nazionale. A evidenziarlo è il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe. Nella nostra regione i contagi sono aumentati dell’8,1% (la media nazionale è del 18,7%) con un’incidenza di 501 casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti (media nazionale 1.270).

“Un’inversione di tendenza – spiega il presidente Nino Cartabellotta – dovuta in parte al rimbalzo conseguente al minor numero di contagi rilevati nel lungo weekend di Ferragosto, in parte al verosimile aumento della circolazione virale”. In tutte le regioni, ad eccezione di Emilia-Romagna (-9,1%) e Umbria (-0,4%), si registra un incremento percentuale dei nuovi casi. La Liguria è quella che mostra l’aumento più contenuto, la Calabria il più elevato (+56,4%). Crescita che non è uniforme in tutte le province: a Imperia e Savona si registra un calo (rispettivamente -3% e -0,1%), alla Spezia +8,1%, a Genova l’incremento più marcato (+14,3%).

