Expo Fontanabuona a San Colombano Certenoli, il ritorno dopo lo stop forzato causa Covid

Genova. “E’ molto bello ritrovarci qui, dopo alcune stagioni in cui tutto il mondo delle manifestazioni e fiere ha subito una battuta d’arresto a causa del Covid. Oggi è un momento importante per la presenza di tanti amministratori e per la valorizzazione di un territorio che ha molte vocazioni”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria all’inaugurazione della 38° Expo della Val Fontanabuona a San Colombano Certenoli.

“Questa è una terra – ha sottolineato il presidente – dove l’agricoltura ha un radicamento importante e dove ci saranno ulteriori momenti difficili a causa della crisi energetica, a cui dobbiamo dare una soluzione rapida. Ma, a parte le bollette, ci sono anche notizie buone perché questo è il primo Expo che celebriamo dopo aver dato la notizia del via al tunnel della Fontanabuona che questa valle aspetta da tempo. Non era scontato, l’impegno di tutti ci porta a pensare che nei prossimi mesi il progetto verrà definito e potrà partire: questo territorio diventerà così parte integrante e complementare con il Tigullio, cioè con la costa, una delle più attrezzate d’Italia dal punto di vista turistico, della nautica da diporto e delle bellezze naturalistiche. Questo è il suo entroterra naturale e sappiamo quanto possa essere importante in una regione in cui lo spazio vale tantissimo, insieme alle sue tradizioni, come quella dell’olio”. “Questo – ha concluso il governatore – è un buon momento di avvitamento dei bulloni tra mondi dell’impresa e delle amministrazioni locali che devono supportarle e dar loro risposte. E allora, buon Expo a tutti”.

